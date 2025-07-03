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Главный тренер «Спартака» рассказал, что его не устраивает выход во второй раунд плей-офф

Главный тренер «Спартака» рассказал, что его не устраивает выход во второй раунд плей-офф
Аудио-версия:
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что его не устраивает выход во второй раунд плей-офф.

— Какая задача поставлена перед тренерским штабом «Спартака»?
— Такие тренерские задачи, как попасть в плей-офф и дойти до второго раунда, в моём случае уже не работают. Хочется большего. Стоит серьёзный вопрос: для чего мы всё это делаем? Тренерский штаб, игроки, — все обязаны выходить на другой уровень. Порой случается, что наступает синдром второго сезона, люди по инерции успокаиваются, снижают к себе требования. И получается так, что, достигнув определённого уровня, дальнейшего движения вперёд нет. Не все понимают: а хотят ли они открыть для себя что-то большее и усвоить, что может дать им хоккей? Поэтому нужно не стоять на месте и не снижать к себе требования, а постоянно их повышать. Донести это до игроков — одна из ключевых задач нашего тренерского штаба. Хочу, чтобы хоккеисты меня услышали», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате»:
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
Эксклюзив
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
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Новости. Хоккей
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