Алексей Жамнов огласил состав тренерского штаба «Спартака» на сезон КХЛ-2025/2026

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал тренерский штаб команды на сезон КХЛ-2025/2026.

— Изменений в вашем штабе не планируется, все помощники остаются на местах?

— У нас новый тренер по защитникам Игорь Кравчук, который будет работать в тандеме с Женей Перовым. Тренером по физической подготовке станет прекрасно всем знакомый Хассан Саид, а ещё на эту должность приглашён специалист из Северной Америки с опытом работы в клубе НХЛ. Мы с Лёшей Ковалёвым занимаемся с нападающими, Ковалёв отвечает за большинство. Тренером вратарей остаётся Сергей Климкович», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.