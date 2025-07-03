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Алексей Жамнов огласил состав тренерского штаба «Спартака» на сезон КХЛ-2025/2026

Алексей Жамнов огласил состав тренерского штаба «Спартака» на сезон КХЛ-2025/2026
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал тренерский штаб команды на сезон КХЛ-2025/2026.

— Изменений в вашем штабе не планируется, все помощники остаются на местах?
— У нас новый тренер по защитникам Игорь Кравчук, который будет работать в тандеме с Женей Перовым. Тренером по физической подготовке станет прекрасно всем знакомый Хассан Саид, а ещё на эту должность приглашён специалист из Северной Америки с опытом работы в клубе НХЛ. Мы с Лёшей Ковалёвым занимаемся с нападающими, Ковалёв отвечает за большинство. Тренером вратарей остаётся Сергей Климкович», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате»:
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
Эксклюзив
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
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