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Жамнов: нужно отдать должное руководству «Спартака» — в мою работу никто не лезет

Жамнов: нужно отдать должное руководству «Спартака» — в мою работу никто не лезет
Аудио-версия:
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что руководство красно-белых не вмешивается в работу тренерского штаба.

— Обговаривался ли момент, что вы занимаетесь своей тренерской работой, в которую никто не вмешивается? Насколько мне известно, для вас это важный момент.
— Да, мы обсуждали этот момент ещё при подписании моего первого контракта со «Спартаком». Нужно отдать должное руководству — все договорённости соблюдаются. Никто в мою работу не лезет, хотя, как вы знаете, в современном хоккее много советчиков. Однако у нас у каждого есть свой фронт работы, свои зоны ответственности. Все обязательства выполняются, для команды делается буквально всё, получаем отклик на каждый каприз, за что я очень признателен», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате»:
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
Эксклюзив
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
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