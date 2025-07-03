«Оттава» подписала контракт с бывшим голкипером «Вашингтона»

«Оттава» подписала контракты с нападающим Артуром Калиевым и голкипером Хантером Шепардом. Как сообщает пресс-служба клуба, оба соглашения рассчитаны на год и носят двусторонний характер. Зарплата на уровне НХЛ у хоккеистов одинаковая – $ 775 тыс. В АХЛ Калиев получит $ 425 тыс., а Шепард – $ 400 тыс.

Калиев пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. 24-летний форвард провёл 14 матчей и набрал 4 (3+1) очка в составе «Рейнджерс».

Шепард с 2020 года выступал в системе «Вашингтон Кэпиталз». В минувшем регулярном чемпионате он провёл одну игру в НХЛ и 39 – в АХЛ. 29-летний голкипер в составе «Херши» дважды завоевывал Кубок Колдера – главный трофей АХЛ.