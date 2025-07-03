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«Точно не ждал такую сумму». Романов — о контракте на $ 50 млн с «Айлендерс»

«Точно не ждал такую сумму». Романов — о контракте на $ 50 млн с «Айлендерс»
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов оценил свой новый контракт с клубом на $ 50 млн. Напомним, «Айлендерс» подписали соглашение с игроком на восемь лет.

«Я действительно счастлив. Благодарен команде за то, что она верит в меня и ценит то, что я приношу. Особенно рад, что новый генеральный менеджер [Мэтью Дарше] оценил мои усилия и проделанную работу. Я также очень благодарен своему агенту Дэну Мильштейну.

Честно говоря, я не мог быть счастливее, подписав этот контракт. Не ожидал большего срока, чем шесть лет, и точно не ждал такую сумму. Теперь главное – выйти на лёд и доказать, что я всего этого достоин», – приводит слова Романова RG.

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