Крикунов: у Шабанова есть хорошие шансы стать значимым игроком в НХЛ, засверкать там

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы нападающего Максима Шабанова проявить себя в НХЛ. Напомним, хоккеист подписал годичный контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Шабанов – уже сложившийся игрок, который умеет забивать. В КХЛ не все умеют забивать. У Шабанова есть хорошие шансы стать значимым игроком в НХЛ, засверкать там. Главное, чтобы смог адаптироваться. В НХЛ всё-таки играют побыстрее, чем у нас, игроки более качественные.

Дацюк тоже уехал в НХЛ в зрелом возрасте, ему было 23 года тогда. И спокойно заиграл. Шабанову – 24. Максим тоже игрок со своим видением хоккея. Дай бог, чтобы у него всё получилось за океаном. Я за то, чтобы ребята пробовали свои силы в НХЛ. Иначе, если не поедут, начнут жалеть потом, что не использовали шанс», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

В минувшем сезоне 24-летний Шабанов в 65 матчах регулярного чемпионата за «Трактор» набрал 67 (23+44) очков. В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков. Шабанов вошёл в символическую сборную сезона от КХЛ, всего в лиге за 243 матча (включая плей-офф) хоккеист набрал 181 (80+101) очко.