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«Детройт» объявил о подписании контракта с нападающим Мэйсоном Эпплтоном

«Детройт» объявил о подписании контракта с нападающим Мэйсоном Эпплтоном
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«Детройт Ред Уингз» подписал двухлетний контракт с нападающим Мэйсоном Эпплтоном со средней годовой зарплатой $ 2,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Большую часть карьеры в НХЛ Эпплтон выступал за «Виннипег Джетс». В минувшем сезоне на его счету 22 (10+12) очка в 71 матче в регулярном чемпионате. В плей-офф у 29-летнего нападающего 7 (0+7) результативных действий за 13 игр при полезности «+5».

В сезоне-2024/2025 «Детройт» занял 10-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 86 очков в 82 матчах, и не попал в плей-офф.

Ранее «Детройт» продлил соглашение с 23-летним форвардом Эльмером Сёдербломом. Шведский нападающий получит $ 2,25 млн за два года.

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