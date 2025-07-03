«Детройт» объявил о подписании контракта с нападающим Мэйсоном Эпплтоном

«Детройт Ред Уингз» подписал двухлетний контракт с нападающим Мэйсоном Эпплтоном со средней годовой зарплатой $ 2,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Большую часть карьеры в НХЛ Эпплтон выступал за «Виннипег Джетс». В минувшем сезоне на его счету 22 (10+12) очка в 71 матче в регулярном чемпионате. В плей-офф у 29-летнего нападающего 7 (0+7) результативных действий за 13 игр при полезности «+5».

В сезоне-2024/2025 «Детройт» занял 10-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 86 очков в 82 матчах, и не попал в плей-офф.

Ранее «Детройт» продлил соглашение с 23-летним форвардом Эльмером Сёдербломом. Шведский нападающий получит $ 2,25 млн за два года.