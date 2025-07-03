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Ковальчук: думаю, меня уже точно никто больше не увидит в профессиональном хоккее

Ковальчук: думаю, меня уже точно никто больше не увидит в профессиональном хоккее
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос о вероятности продолжения его карьеры как игрока.

— Есть ли шанс, что вы однажды вернётесь в КХЛ, подписав контракт в дедлайн?
— Ну что вы? О чём вы говорите? Если мне в голову шибанёт, то сделаю официальное заявление. Но я безмерно благодарен всем людям, которые были рядом со мной на протяжении всей карьеры, — от менеджеров, главных тренеров и их помощников до персонала, массажистов и тем более ребят, с кем я играл.

Думаю, меня уже точно никто больше не увидит в профессиональном хоккее. А что касается хоккея вообще, то я сейчас катаюсь и играю чаще, чем когда выступал как профи. Потому что меня зовут, и есть спортивные клубы, куда мы приходим, общаемся и играем в хоккей. Классно проводим время, — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Сейчас форварду 42 года. Последний раз он появлялся на льду в матче КХЛ в марте 2024 года в составе «Спартака», когда красно-белые проиграли «Металлургу» в шестой игре второго раунда Кубка Гагарина (0:3, 2-4).

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