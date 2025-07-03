«Куньлунь Ред Стар» проведёт сезон-2025/2026 на «СКА Арене»

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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила об изменении домашней арены клуба «Куньлунь Ред Стар». В сезоне-2025/2026 команда примет матчи Фонбет КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

В мае китайский клуб уведомил КХЛ о том, что домашней ареной команды в сезоне-2025/2026 будет «Арена «Мытищи».

Отмечается, что эта смена локации потребовала внесения корректировок в календарь регулярного чемпионата для обеспечения оптимальной логистики и соблюдения спортивных принципов. Дата публикации окончательной версии календаря будет сообщена позже.

Напомним, СКА решил проводить домашние матчи в следующем сезоне в КХЛ в Ледовом дворце, а не на новой арене. Клуб обосновал свое решение низкой транспортной доступностью «СКА Арены» из-за капремонта станции метро «Парк Победы», которая закрыта с июня.

Сезон КХЛ-2025/2026 — 18-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги — начнётся 5 сентября 2025 года.