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КХЛ сообщила о переносе публикации календаря сезона-2025/2026

КХЛ сообщила о переносе публикации календаря сезона-2025/2026
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в телеграм-канале уведомила о переносе даты публикации календаря сезона-2025/2026.

«Вниманию болельщиков! Дата публикации календаря сезона-2025/2026 переносится и будет сообщена дополнительно.

В предстоящем сезоне «Куньлунь Ред Стар» сменит локацию: команда примет домашние матчи КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге — данное изменение потребовало корректировок в календаре регулярного чемпионата.

Благодарим Вас за понимание!», — говорится в заявлении КХЛ.

Ранее китайский клуб уведомлял лигу о выборе подмосковной «Арены Мытищи» в качестве домашней площадки на предстоящий сезон, который должен начаться 5 сентября 2025 года.

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