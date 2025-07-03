КХЛ сообщила о переносе публикации календаря сезона-2025/2026

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в телеграм-канале уведомила о переносе даты публикации календаря сезона-2025/2026.

«Вниманию болельщиков! Дата публикации календаря сезона-2025/2026 переносится и будет сообщена дополнительно.

В предстоящем сезоне «Куньлунь Ред Стар» сменит локацию: команда примет домашние матчи КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге — данное изменение потребовало корректировок в календаре регулярного чемпионата.

Благодарим Вас за понимание!», — говорится в заявлении КХЛ.

Ранее китайский клуб уведомлял лигу о выборе подмосковной «Арены Мытищи» в качестве домашней площадки на предстоящий сезон, который должен начаться 5 сентября 2025 года.