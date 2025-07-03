Пресс-служба «Автомобилиста» отреагировала на переезд «Куньлуня» на «СКА Арену»

Пресс-служба екатеринбургского «Автомобилиста» отреагировала на переезд «Куньлунь Ред Стар» на «СКА Арену» и связанный с этим перенос даты публикации календаря Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026.

«Переезд дело такое, мы понимаем», — говорится в публикации. Напомним, что «Автомобилист» также переехал на новый стадион «УГМК-Арена» по ходу минувшего сезона.

Права на видео принадлежат ХК «Автомобилист». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Ранее стало известно, что «Куньлунь Ред Стар» проведёт сезон-2025/2026 на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Отметим, что в мае китайский клуб уведомил КХЛ о том, что домашней ареной команды в грядущем сезоне будет «Арена «Мытищи».