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Генменеджер «Флориды» оценил шансы команды выиграть Кубок Стэнли в третий раз подряд

Генменеджер «Флориды» оценил шансы команды выиграть Кубок Стэнли в третий раз подряд
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито ответил на вопрос о шансах «пантер» выиграть Кубок Стэнли в третий раз подряд. Напомним, в двух предыдущих сезонах «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в финале турнира.

«Почему нет? Окей, а что вы хотите услышать? «Нет»? Наша задача в каждом сезоне – оказаться в ситуации, когда у нас есть шанс [на победу]. Это наша цель. Мы спрашиваем себя: «Как нам собрать состав, который смог бы соревноваться и иметь шанс?» Думаю, что благодаря целеустремлённости ребят у нас он есть», – приводит слова Зито The Athletic.

В текущее межсезонье «Флорида» переподписала контракты со всеми лидерами команды. Многолетние соглашения подписали нападающие Сэм Беннетт и Брэд Маршан, а также защитник Аарон Экблад.

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