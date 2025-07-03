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Дмитрий Орлов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе» на общую сумму $ 13 млн — Лебрюн

Дмитрий Орлов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе» на общую сумму $ 13 млн — Лебрюн
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Спортивный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что российский защитник Дмитрий Орлов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на сумму $ 6,5 млн в среднем за сезон.

Напомним, контракт 33‑летнего Орлова с «Каролиной Харрикейнз» истёк 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/2025, в котором «ураганы» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, на счету Дмитрия 76 матчей в регулярном чемпионате (28 очков, 6+22) и 15 матчей в плей-офф (4 очка, 0+4).

Ранее Орлов заявлял о своём желании продлить контракт со «Каролиной», вспоминая, как нелегко ему дался уход из «Вашингтон Кэпиталз».

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