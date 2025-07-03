Журналист The Athletic высоко оценил переход Владислава Гаврикова в «Рейнджерс»

Журналист The Athletic Дом Лущишин назвал подписание «Нью-Йорк Рейнджерс» российского защитника Владислава Гаврикова и переход нападающего Митчелла Марнера в «Вегас Голден Найтс» одними из лучших сделок свободных агентов НХЛ.

«Трудно не восхищаться тем, как «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» поймали самую крупную рыбу на рынке — Митчелла Марнера и Владислава Гаврикова. «Вегас» восполнил огромную потребность, добавив в свой состав двустороннего суперзвёздного вингера, а «Рейнджерс» — надёжного защитника и помощника для Адама Фокса. Две команды с высокими амбициями получили своих игроков, и это само по себе победа.

Что отличает эти сделки от других, так это то, что на бумаге они тоже были чертовски выгодными. Особенно по сравнению с тем, что, по слухам, предлагали Марнеру (более $ 13 млн) и Гаврикову (более $ 8 млн). Оба в итоге подписали контракты почти на ту сумму, которую они стоили. Это были более чем справедливые цены, и 1 июля, когда речь идёт о лучших игроках, трудно не сказать «браво» в адрес обеих сделок», — цитирует журналиста The Athletic.