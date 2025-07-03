В «Сан-Хосе» подтвердили подписание контракта с Дмитрием Орловым

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир объявил о подписании двухлетнего контракта с российским защитником Дмитрием Орловым на общую сумму $ 13 млн.

«Дмитрий — сильный, разносторонний защитник, который привносит на лёд физическую силу и универсальность. У него богатый опыт игры в НХЛ как в регулярном сезоне, так и в плей-офф, а его достижения в борьбе за Кубок Стэнли — ценное дополнение к нашей команде. Мы рады, что он с нами», — приводит слова Грира пресс-служба «Шаркс».

В минувшем сезоне 33-летний Орлов провёл 76 матчей за «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате, набрав 28 (6+22) очков. В плей-офф Кубка Стэнли 2025 года Дмитрий сыграл в 15 матчах, где записал на свой счёт четыре результативные передачи.

За свою карьеру в НХЛ Орлов принял участие в 867 матчах, заработав 327 (76+251) очков в составе «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Каролины».