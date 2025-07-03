Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» пожелала Дмитрию Орлову удачи в «Сан-Хосе»

«Каролина» пожелала Дмитрию Орлову удачи в «Сан-Хосе»
Комментарии

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» отреагировала на переход российского защитника Дмитрия Орлова в «Сан-Хосе Шаркс» и пожелала удачи в новом клубе.

«Никто не делает хип-чеки (классический силовой приём в хоккее. — Прим. «Чемпионата») лучше тебя. Удачи в Сан-Хосе, Орли», — говорится в сообщении «Каролины» в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что защитник подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе» на общую сумму $ 13 млн.

В минувшем сезоне 33-летний Орлов провёл 76 матчей за «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате, набрав 28 (6+22) очков. В плей-офф Кубка Стэнли 2025 года Дмитрий сыграл в 15 матчах, где записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Официально
В «Сан-Хосе» подтвердили подписание контракта с Дмитрием Орловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android