«Каролина» пожелала Дмитрию Орлову удачи в «Сан-Хосе»

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» отреагировала на переход российского защитника Дмитрия Орлова в «Сан-Хосе Шаркс» и пожелала удачи в новом клубе.

«Никто не делает хип-чеки (классический силовой приём в хоккее. — Прим. «Чемпионата») лучше тебя. Удачи в Сан-Хосе, Орли», — говорится в сообщении «Каролины» в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что защитник подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе» на общую сумму $ 13 млн.

В минувшем сезоне 33-летний Орлов провёл 76 матчей за «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате, набрав 28 (6+22) очков. В плей-офф Кубка Стэнли 2025 года Дмитрий сыграл в 15 матчах, где записал на свой счёт четыре результативные передачи.