Фото: Евгений Кузнецов надел вратарскую форму «Вегаса»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, в своём телеграм-канале выложил фото форварда во вратарской экипировке и тренировочном свитере «Вегас Голден Найтс».

«Евгений Кузнецов в Штатах и уже готовится к сезону. Позаимствовав вратарскую форму Ильи Самсонова, Кузя лишний раз даёт понять, что готов играть в хоккей на абсолютно любой позиции. Талантливый человек — талантлив во всём!» — написал Бабаев.

Фото: Телеграм-канал Шуми Бабаева

Ранее агент заявил, что в следующем сезоне Кузнецов будет играть в НХЛ.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.