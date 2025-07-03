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Фото: Евгений Кузнецов надел вратарскую форму «Вегаса»

Фото: Евгений Кузнецов надел вратарскую форму «Вегаса»
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, в своём телеграм-канале выложил фото форварда во вратарской экипировке и тренировочном свитере «Вегас Голден Найтс».

«Евгений Кузнецов в Штатах и уже готовится к сезону. Позаимствовав вратарскую форму Ильи Самсонова, Кузя лишний раз даёт понять, что готов играть в хоккей на абсолютно любой позиции. Талантливый человек — талантлив во всём!» — написал Бабаев.

Фото: Телеграм-канал Шуми Бабаева

Ранее агент заявил, что в следующем сезоне Кузнецов будет играть в НХЛ.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.

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