Экс-игрок СКА положительно оценил вхождение Ротенберга в совет директоров «Динамо»

Бывший нападающий СКА Кирилл Сафронов прокомментировал назначение Романа Ротенберга в совет директоров московского «Динамо».

«При Ротенберге в Санкт-Петербурге в разы вырос интерес к хоккею. Поход на матч стал для людей праздником. Это и предматчевые шоу, множество активностей, красиво презентовали игроков. Да и в целом про СКА много говорили. В этом плане Ротенберг создал очень интересный продукт. Так что не просто так его пригласили в «Динамо». Значит, там стоят задачи, которые Роман Борисович способен выполнить хорошо. Думаю, что у него всё должно получиться», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба 1 июля. Специалист будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.