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Никита Щитов высказался о переходе Максима Шабанова в «Айлендерс»

Никита Щитов высказался о переходе Максима Шабанова в «Айлендерс»
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Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал переход нападающего Максима Шабанова в «Нью-Йорк Айлендерс». Напомним, форвард ранее выступал в КХЛ за «Трактор».

«Ожидал ли я, что он уйдёт из «Трактора» этим летом? Да, об этом давно говорилось, писали. Считаю, правильным и верным решением уйти в клуб НХЛ. Шабанов уже созрел, стабильно играет и является звездой. Поэтому нужно ехать и достигать результатов. Будем теперь следить за ним в НХЛ», — приводит слова Щитова LiveResult.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру за «Трактор» и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи. Всего в КХЛ нападающий провёл 243 матча и набрал 181 (80+101) очко.

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