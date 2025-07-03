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Журналист The Athletic высказался о новом контракте Проворова с «Коламбусом»

Журналист The Athletic высказался о новом контракте Проворова с «Коламбусом»
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Журналист The Athletic Дом Лущишин оценил подписание нового контракта российского защитника Ивана Проворова с «Коламбус Блю Джекетс». Игрок и клуб достигли соглашения на семь лет и $ 8,5 млн в год.

«Не хочу больше говорить об Иване Проворове, я уже ранее всё сказал о его контракте. Хороший игрок, плохая сделка — не стоит бить мёртвую лошадь.

С другой стороны, это было до того, как я увидел контракт Гаврикова, который на тот же срок, но стоит на $ 1,5 млн меньше. Нет сомнений в том, кто из этих двух защитников более ценен, верно? Это сравнение позволяет взглянуть на сделку Проворова в более широком контексте, и не в лучшем свете. «Блю Джекетс» смогли прокормить свою «крупную рыбу» и сделать её достаточно счастливой, чтобы она осталась, но ценой этого стала поистине непомерная плата», — цитирует журналиста The Athletic.

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