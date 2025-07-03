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«Это было потрясающее время». Максим Шабанов попрощался с болельщиками «Трактора»

«Это было потрясающее время». Максим Шабанов попрощался с болельщиками «Трактора»
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Нападающий Максим Шабанов, который провёл минувший сезон в составе челябинского «Трактора», попрощался с болельщиками челябинской команды. Напомним, форвард подписал годичный контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Спасибо за всё, Челябинск! За вашу поддержку, доброту и любовь! Это было потрясающее время, которое навсегда останется в моём сердце! Родная чёрно-белая команда», — написал Шабанов в своих социальных сетях.

В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата набрал 67 (23+44) очков. В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков. Шабанов вошёл в символическую сборную сезона от КХЛ, всего в лиге за 243 матча (включая плей-офф) хоккеист набрал 181 (80+101) очко.

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