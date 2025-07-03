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«Куньлунь» объявил об уходе американского голкипера Кейсера

«Куньлунь» объявил об уходе американского голкипера Кейсера
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Американский голкипер Кайл Кейсер покинул «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс‑служба клуба в телеграм-канале. Вратарь продолжит карьеру в АХЛ.

«Спасибо за всё, Кайл! Американский вратарь Кайл Кейсер не вернётся в «Куньлунь Ред Стар» в новом сезоне КХЛ. Он подписал контракт с «Колорадо Иглз» из АХЛ.

Кайл провёл всего один, но очень яркий сезон за нашу команду, где были волевые победы, «сухари», сейвы скорпиона и задатки чемпиона. Пожелаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

26-летний голкипер перешёл в «Куньлунь» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 13 матчей и одержал три победы при 89,6% отражённых бросков.

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