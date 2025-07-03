Николай Элерс подписал долгосрочный контракт с «Каролиной» на сумму $ 51 млн

«Каролина Харрикейнз» и форвард Николай Элерс достигли соглашения о шестилетнем контракте со средней годовой стоимостью $ 8,5 млн, сообщает пресс-служба «ураганов». Датчанин впервые за карьеру в НХЛ сменил клуб – с 2015 года он выступал за «Виннипег Джетс».

«Николай был лучшим свободным агентом, доступным 1 июля, и мы гордимся тем, что он выбрал Каролину своим домом. Он высококвалифицированный нападающий, который отлично играет в хоккей и прекрасно впишется в нашу группу форвардов», — сказал генеральный менеджер «Каролина» Эрик Тулски.

В минувшем сезоне 29-летний Элерс провёл за «Виннипег» 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 63 (24+39) очка при полезности «+15». В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в восьми играх. Он был выбран «Виннипегом» в первом раунде под девятым общим номером на драфте НХЛ 2014 года.