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«Это выглядит странно». Плющев высказался о переезде «Куньлуня» на «СКА Арену»

«Это выглядит странно». Плющев высказался о переезде «Куньлуня» на «СКА Арену»
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал переезд «Куньлунь Ред Стар» на новую арену. Ранее в КХЛ объявили, что китайский клуб проведёт следующий сезон на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«Ничего не могу толком сказать, так как не понимаю, чем вызвано такое решение. Думаю, на «СКА Арене» у «Куньлуня» трибуны не будут заполняться так, как они заполнялись в прошлом сезоне. Чем вызвано это решение, мне сложно сказать, тут нужно быть в кулуарах. Почему «Куньлунь» меняет Москву на Питер, имея уже наработанные связи в первом городе? Ну посмотрим, что из этого выйдет. Но со стороны это выглядит странно», – приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, в мае китайский клуб уведомил КХЛ о том, что домашней ареной команды в сезоне-2025/2026 будет «Арена Мытищи», на которой команда играла с 2020 года.

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