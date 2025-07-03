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Защитник Дмитрий Симашев стал MVP матча в тренировочном лагере развития «Юты»

Защитник Дмитрий Симашев стал MVP матча в тренировочном лагере развития «Юты»
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Пресс-служба «Юты Мамонт» в социальных сетях объявила победителей в нескольких номинациях по итогам прошедшей сегодня, 3 июля, игры в рамках тренировочного лагеря — 2025. Самым ценным игроком матча был признан российский защитник Дмитрий Симашев.

Самыми физически подготовленными игроками стали нападающий Оуэн Аллард и защитник Кэл Томас. Самый прогрессирующий игрок — форвард Саму Бау. Награда за выдающиеся достижения досталась нападающему Коулу Бодуану.

20-летний Симашев выступал в системе «Локомотива» с 2020 года. В прошедшем сезоне вместе с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. Он сыграл 77 матчей с учётом плей-офф, забил один гол и сделал шесть результативных передач. По окончании сезона Симашев подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Юта Мамонт».

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