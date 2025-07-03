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«Вегас» опубликовал фото с изображением Марнера на рекламных щитах на улицах города

«Вегас» опубликовал фото с изображением Марнера на рекламных щитах на улицах города
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Пресс-служба «Вегас Голден Найтс» поделилась фотографиями с изображением нападающего Митчелла Марнера на рекламных щитах на улицах Лас-Вегаса. Напомним, форвард перешёл в стан «золотых рыцарей» из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Теперь ты в огнях Вегаса, Митч», — говорится в публикации в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: x.com/GoldenKnights

Фото: x.com/GoldenKnights

Марнер в минувшем сезоне принял участие в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив собственный рекорд по числу отданных результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли у Марнера 13 (2+11) очков в 13 матчах. «Торонто» вылетел из турнира в четвертьфинале, проиграв в семи встречах будущему обладателю Кубка «Флориде Пантерз».

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