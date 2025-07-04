Форвард «Чайки» Виктор Фёдоров — 25-й в рейтинге драфта НХЛ — 2026 по версии Daily Faceoff

Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис поставил 17-летнего российского нападающего Виктора Фёдорова на 25-е место в рейтинге драфта НХЛ 2026 года. Всего топ состоит из 32 хоккеистов. Возглавил список канадец Гэвин Маккенна.
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Гэвин Маккенна («Медисин Хат Тайгерз»).
2. Китон Верхофф (Университет Северной Дакоты).
3. Ивар Штенберг («Фрёлунда»).
4. Райан Рубрук («Ниагара АйсДогс»).
5. Вигго Бьёрк («Юргорден»).
В минувшем сезоне Фёдоров провёл 45 матчей за «Чайку» в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отметился 13 голами и 17 результативными передачами. В плей-офф на счету форварда 14 игр, шесть заброшенных шайб и восемь голевых пасов.