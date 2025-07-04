«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Энтони Бовиллье

Старший вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик объявил о продлении контракта с нападающим Энтони Бовиллье, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года и оценивается в $ 5,5 млн Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $ 2,75 млн.

29-летний Бовиллье набрал 25 (15+10) очков в 81 матче регулярного чемпионата сезона 2024/25, выступая за «Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Он был обменян в «Вашингтон» 7 марта и с тех пор провёл 18 матчей за столичный клуб, набрав 5 (2+3) очков.

Бовилье был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 28-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс».