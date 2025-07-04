Первый номер драфта Шефер поделился эмоциями после дебютной тренировки в «Айлендерс»

Выбранный под первым номером на драфте НХЛ — 2025 канадский защитник Мэттью Шефер прокомментировал дебютное выступление на тренировке в тренировочном лагере «Нью-Йорк Айлендерс».

«Болельщики просто потрясающие. Это, пожалуй, единственное, что можно сказать. Они приходят, чтобы поддержать. Я имею в виду, что, просто наблюдая за этой игрой, я даже представить себе не могу, насколько хороша домашняя игра, верно? Так что да, было здорово снова выйти на лёд. Кажется, в последний раз я играл 30 декабря, примерно в это время. Так что мне не терпелось вернуться и сыграть.

Это было потрясающе. Если бы мои отец и брат были здесь, они бы сказали: «Ого». Это почти как дома, понимаете, о чём я?.. Никогда не знаешь, чего ожидать. Я никогда не играл здесь, так что просто приехать сюда и посмотреть, что здесь происходит, — это потрясающе. Просто невероятно, как сильно болельщики поддерживают тебя, и это играет большую роль в игре и в команде. Ты не выиграешь матч только благодаря команде. Болельщики тоже оказывают большое влияние, когда подбадривают тебя, помогают тебе и мотивируют тебя. Так что да, это довольно круто.

Что касается моей кардиосистемы, то мне, наверное, нужно немного поработать над ней. Я немного устал. Много катался. Но нужно просто выйти на лёд и выложиться по полной. Я хочу выходить на лёд и с каждым днём становиться лучше. Думаю, [тренировка] была хорошим шагом в правильном направлении. Даже если говорить о каждом дне по отдельности, то в понедельник я сделал шаг. Во вторник я сделал шаг. Так что мне просто [нужно] продолжать двигаться в этом направлении. Но [тренировка] была потрясающей. У нас остался ещё один день, и это была просто отличная неделя»», — приводит слова Шефера пресс-служба НХЛ.

Начало прошлого сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на молодёжном чемпионате мира — 2025 он получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря 2024 года. На его счету 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на МЧМ.