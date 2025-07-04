«Крыша бы поехала, если бы он забил». Тренер «Айлендерс» — об игре Шефера на тренировке

Тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа поделился впечатлениями от игры первого номера драфта НХЛ — 2025 защитника Мэттью Шефера в дебютном тренировочном спарринге команды.

«Мы собираемся предоставить ему все возможности и поддержать его. Но что мне в нём действительно нравится, так это то, какой он скромный и благодарный. Я верю, что он добьётся большого успеха. Он очень умный, очень зрелый. Мы уже ужинали с ним, и он произвёл на меня большое впечатление. Я хочу сказать, что, конечно, мне не нравится ворошить прошлое, но то, через что ему пришлось пройти, впечатляет. Он прекрасно со всем справился, и это, вероятно, помогло ему повзрослеть быстрее, чем его сверстникам.

Но он меня очень впечатлил. Все видели его мастерство. У него феноменальное катание. Я пошутил с ним, но сказал, что лучшей игрой вчера вечером был его бэкчек, и он забил (шайба отскочила от него и попала в) ворота, и он смеялся.… Было видно, что ему не всё равно… Они проигрывали, кажется, со счётом 2:0 или 3:0, а он всё равно продолжал атаковать и пытался забить гол. Так что мне очень нравится этот парень.

Думаю, крыша бы поехала, если бы он забил в одном из периодов. Так что нашим болельщикам повезло», — приводит слова Руа пресс-служба НХЛ.

Команда Шефера потерпела поражение в спарринге со счётом 4:0 в матче из двух 20-минутных периодов.