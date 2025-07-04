Шарипзянов: «Авангард» заслуживал пройти «Локомотив». Но на тот день они оказались сильнее

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал выступление омской команды в прошедшем сезоне.

— Какие мысли уже на холодную голову по прошлому сезону?

— Оцениваю тот сезон, как шаг вперёд. Да, обидно проиграли, уже второй год подряд уступаем в седьмой игре «Локомотиву», который потом как минимум в финал выходит. Неприятно, неутешительно, но Ярославль заслуженно прошёл дальше. А мы – смотрим только вперёд, осталось три недели до общего сбора. Хорошая команда подбирается, так что только положительный настрой: нужно просто взять то, что нам дают, и играть.

— Пришло осмысление того, что сделал «Авангард», после конца плей-офф? Ведь вы выиграли три матча у «Локомотива», а остальные соперники – всего два.

— Я считаю, что мы заслуживали их проходить. Так же, как и они заслуживали проходить нас. Всё решил один гол, и его забил «Локомотив» — вот и всё, на тот день они оказались сильнее. Но мы смотрим на себя и знаем, от чего отталкиваться. В новом сезоне у нас не будет такого медленного старта, я думаю, нам его просто не дадут сделать, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, «Авангард» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина — 2025, где уступил будущему чемпиону «Локомотиву» (3-4).