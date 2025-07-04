«Ги Буше ещё поднимет планку». Капитан «Авангарда» — об ожиданиях от нового сезона КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Какие вообще ожидания от нового чемпионата?

— Думаю, Ги Буше ещё поднимет планку. У него было в прошлом сезоне не так много времени, чтобы ввести все аспекты своей системы, а сейчас он начнёт работать с августа. И с первого дня межсезонья будет доносить требования, так что общая картинка появится в конце лета, а не в декабре-январе. Так что готовимся! Не допустим такого начала, как год назад. При этом не хочу никого обижать, у нас был отличный тренерский штаб в начале прошлого сезона, но что-то не срослось, к сожалению, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.