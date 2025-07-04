Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ги Буше ещё поднимет планку». Капитан «Авангарда» — об ожиданиях от нового сезона КХЛ

«Ги Буше ещё поднимет планку». Капитан «Авангарда» — об ожиданиях от нового сезона КХЛ
Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Какие вообще ожидания от нового чемпионата?
— Думаю, Ги Буше ещё поднимет планку. У него было в прошлом сезоне не так много времени, чтобы ввести все аспекты своей системы, а сейчас он начнёт работать с августа. И с первого дня межсезонья будет доносить требования, так что общая картинка появится в конце лета, а не в декабре-январе. Так что готовимся! Не допустим такого начала, как год назад. При этом не хочу никого обижать, у нас был отличный тренерский штаб в начале прошлого сезона, но что-то не срослось, к сожалению, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android