Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк отреагировал на уход Элерса в «Каролину»

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк прокомментировал заключение контракта бывшего нападающего клуба Николая Элерса с «Каролиной Харрикейнз». Соглашение датского форварда с «ураганами» рассчитано на шесть лет со средней годовой стоимостью $ 8,5 млн.

«Деловая сторона хоккея иногда оставляет желать лучшего, но это то, о чём нужно беспокоиться самому игроку. Николай — отличный парень, и мне было очень приятно наблюдать за тем, как он совершенствует свою игру не только на льду, но и за его пределами. Он — важная часть нашей команды, он — душа и сердце всего, что мы здесь делаем. Он хорош не только на льду, но и просто на катке, с ним приятно находиться рядом. Ты знаешь, что он поддержит тебя, что бы ни случилось», — приводит слова Хеллебайка пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 29-летний Элерс провёл за «Виннипег» 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 63 (24+39) очка при полезности «+15». В плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в восьми играх. Он был выбран «Виннипегом» в первом раунде под девятым общим номером на драфте НХЛ 2014 года.