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Форвард Михаил Фисенко вернулся в «Ак Барс»

Форвард Михаил Фисенко вернулся в «Ак Барс»
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Нападающий Михаил Фисенко заключил однолетний контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

35-летний форвард вернулся в команду, за которую выступал с 2019 по 2021 год. Ранее Фисенко провёл в «Ак Барсе» два сезона: в 92 матчах он набрал 20 (9+11) очков. Суммарно на счету форварда 679 матчей в КХЛ, в которых он набрал 168 (64+104) очков.

Фисенко на протяжении двух последних сезонов являлся капитаном «Лады» и в минувшем регулярном чемпионате КХЛ сыграл 59 матчей, заработав 15 (7+8) очков за результативность. Он воспитанник магнитогорского «Металлурга». Финалист Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» (2019), серебряный призёр юниорского чемпионата мира (2008), бронзовый призёр Мемориала Ивана Глинки (2007).

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