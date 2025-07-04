Шарипзянов высказался о конкуренции с Войновым при игре в большинстве «Авангарда»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о возможной конкуренции с перешедшим в омскую команду защитником Вячеславом Войновым.

— К слову о конкуренции: уже готов, что придётся с Войновым делить время в большинстве?

— Я уже много раз говорил, что готов остаться с нулём очков за сезон, но при этом выиграть Кубок Гагарина. Это намного лучше, чем выбивать по 50 баллов, но вылетать во втором раунде. Я просто хочу выигрывать, это самое прекрасное чувство для хоккеиста, который отдыхает только пару-тройку недель после конца сезона, а затем снова начинает работать и вкалывать. Летом, честно говоря, бывает тяжело себя заставить тренироваться, но ты идёшь и делаешь, и нет ничего лучше, когда в конце сезона ты получаешь то, что заслужил. Очки, голы – это хорошо и круто для СМИ, для статистики, но помнят только победителей, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

35-летний Войнов провёл прошлый сезон в нижегородском «Торпедо». В регулярном чемпионате в сезоне-2024/2025 хоккеист провёл 49 встреч, в которых набрал 22 (6+16) очка при полезности «+5». В плей-офф КХЛ он принял участие в четырёх матчах и забил один гол при полезности «-3».