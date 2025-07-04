«Салават Юлаев» заключил контракт с лучшим снайпером МХЛ-2024/2025

Бывший нападающий «Витязя» Максим Ильичёв подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

«Лучший снайпер регулярного чемпионата МХЛ переходит из «Витязя» в «Салават Юлаев». Максим Ильичёв в прошедшем сезоне выступал в Молодёжной хоккейной лиге.

С возвращением домой, Максим!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы уфимского клуба.

19-летний Ильичёв — воспитанник уфимского хоккея. С сезона-2022/2023 выступал за команду МХЛ «Русские Витязи». 5 января 2025 года в гостевом матче со СКА (2:5) дебютировал в КХЛ в составе «Витязя». В общей сложности сыграл 18 матчей в регулярном чемпионате и результативными действиями не отметился.

В 48 матчах за «Русских Витязей» в МХЛ-2024/2025 Ильичёв набрал 48 (33+15) очков, стал лучшим снайпером лиги и вошёл в символическую пятёрку игроков МХЛ.