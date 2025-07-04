Шарипзянов — об уходе Буше: ничего плохого ни для «Авангарда», ни для Рида не будет

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал уход из команды форварда Рида Буше. Американский хоккеист заключил однолетний контракт в «Автомобилисте».

— «Авангард» покинул Рид Буше – лидер и лучший снайпер команды в последних сезонах. Как отнёсся к этому?

— Думаю, что ничего плохого ни для «Авангарда», ни для Рида не будет. Он переходит в другую отличную команду, с новой ареной. Естественно, нам будет его не хватать, мне в первую очередь, ведь мы почти пять лет отыграли вместе и вместе брали Кубок. Надеюсь, в Екатеринбурге или Омске сможем пересечься и пообщаться вне льда. Уверен, у Рида всё отлично сложится и он будет приносить радость болельщикам «Автомобилиста», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.