«Он был лучшим свободным агентом». Генменеджер «Каролины» — о приобретении Элерса

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски прокомментировал заключение контракта с нападающим Николаем Элерсом. Соглашение датского форварда с «ураганами» рассчитано на шесть лет со среднегодовой стоимостью $ 8,5 млн.

«Николай был лучшим свободным агентом на 1 июля, и мы гордимся тем, что он решил сделать «Каролину» своим домом. Он очень опытный нападающий, который отлично катается и хорошо впишется в нашу группу форвардов»,— приводит слова Тулски пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 29-летний Элерс провёл за «Виннипег Джетс» 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 63 (24+39) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в восьми играх. Он был выбран «Виннипегом» в первом раунде под девятым общим номером на драфте НХЛ 2014 года.