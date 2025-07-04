Шарипзянов — о новом контракте: пошёл навстречу «Авангарду». Не хочу никуда переезжать

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал продление контракта с омским клубом до конца сезона-2029/2030.

— Ты недавно подписал новый контракт с «Авангардом» до 2030 года и говорил уже, что это продиктовано желанием долго играть в Омске. Но был ли ещё момент проявления лояльности клубу? Ведь ты помог в контексте потолка зарплат.

— Да. Я пошёл навстречу руководству, они пошли навстречу мне. Мне здесь комфортно, я не хочу никуда переезжать, жена и дети довольны, живём в доме. Великолепные болельщики, потрясающая арена. Я даже не знаю, о чём ещё можно мечтать. Только иди и выигрывай, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В минувшем сезоне капитан омичей провёл 81 матч и набрал 53 (15+38) очка при показателе полезности «+25». Всего на счету Шарипзянова 545 матчей в лиге и 234 (61+173) очка при показателе полезности «+77».