«У участников Турнира четырёх наций будет преимущество». Зак Веренски — об ОИ-2026

Американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски рассказал о значении Турнира четырёх наций для выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Думаю, что четыре команды, которые участвовали в Турнире четырёх наций, будут иметь небольшое преимущество на ОИ, потому что мы только что прошли через это. Не было такого чувства, что ты выходишь на лёд в своей лучшей форме. Я никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным и не хочу сказать, что нервничал, но был очень взволнован в первые две игры.

Я знаю, что этот опыт определённо поможет мне двигаться дальше и… надеюсь, что на Олимпийских играх, если я буду в команде, этот опыт участия в соревнованиях только поможет мне и моей игре», — приводит слова Веренски пресс-служба НХЛ.

Сборная США заняла второе место в Турнире четырёх наций — 2025, уступив в овертайме финального матча Канаде со счётом 2:3. В соревнованиях также принимали участие сборные Швеции и Финляндии.