Максим Цыплаков получил квалификационное предложение от «Айлендерс» — инсайдер НХЛ

Российский нападающий Максим Цыплаков получил квалификационное предложение от «Нью-Йорк Айлендерс» на общую сумму $ 897,75 тыс. Об этом сообщает инсайдер Стефен Роснер в социальной сети X.

Минувший сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в НХЛ. На его счету 35 (10+25) очков за 77 матчей в регулярном чемпионате при показателе полезности «+4».

Ранее агент Александр Черных, представляющий интересы Цыплакова, заявил, что они намерены в первую очередь рассмотреть условия «Айлендерс», а уже потом — от других клубов.

Также «Айлендерс» сделали квалификационное предложение на $ 813,75 тыс. американскому нападающему Марку Гэткомбу.