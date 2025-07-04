Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Цыплаков получил квалификационное предложение от «Айлендерс» — инсайдер НХЛ

Максим Цыплаков получил квалификационное предложение от «Айлендерс» — инсайдер НХЛ
Комментарии

Российский нападающий Максим Цыплаков получил квалификационное предложение от «Нью-Йорк Айлендерс» на общую сумму $ 897,75 тыс. Об этом сообщает инсайдер Стефен Роснер в социальной сети X.

Минувший сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в НХЛ. На его счету 35 (10+25) очков за 77 матчей в регулярном чемпионате при показателе полезности «+4».

Ранее агент Александр Черных, представляющий интересы Цыплакова, заявил, что они намерены в первую очередь рассмотреть условия «Айлендерс», а уже потом — от других клубов.

Также «Айлендерс» сделали квалификационное предложение на $ 813,75 тыс. американскому нападающему Марку Гэткомбу.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Максима Цыплакова прокомментировал будущее форварда в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android