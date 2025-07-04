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Свейман — об ОИ: ребята позаботятся, чтобы в следующий раз мы справились с задачей

Свейман — об ОИ: ребята позаботятся, чтобы в следующий раз мы справились с задачей
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Американский вратарь «Бостон Брюинз» Джереми Свейман высказался об участии в Турнире четырёх наций — 2025 и перспективах сборной США на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Думаю, мы все видели уровень игры на Турнире четырёх наций. Теперь мы знаем, что нужно для победы на соревнованиях такого уровня. Это опыт и уроки, которые нам нужно усвоить, чтобы двигаться дальше и понимать, что нам нужно стать лучше. Мы были на правильном пути, но этого недостаточно. Мы действительно рады двигаться дальше.

Ребята из сборной, у которых есть такой опыт, позаботятся о том, чтобы в следующий раз мы справились с задачей», — приводит слова Свеймана пресс-служба НХЛ.

Сборная США заняла второе место в Турнире четырёх наций — 2025, уступив в овертайме финального матча Канаде со счётом 2:3. В соревнованиях также принимали участие сборные Швеции и Финляндии.

Напомним, Свейман в составе сборной США стал чемпионом мира 2025 года.

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