«Плохие парни». Прохоркин выложил фото с Овечкиным и Мозговым

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин разместил на своей странице в социальных сетях совместное фото с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и голкипером «Салавата Юлаева» Ярославом Мозговым.

Фото: Из личного архива Прохоркина

«Плохие парни», — подписал фото Прохоркин.

Напомним, 39-летнему Александру Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.

31-летний Прохоркин в прошедшем сезоне провёл 53 матча за «Авангард» с учётом плей-офф, в которых набрал 38 (13+25) очков.

20-летний Мозговой пока не сыграл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).