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Агент Максима Шабанова высказался о контракте игрока с «Айлендерс» в НХЛ

Агент Максима Шабанова высказался о контракте игрока с «Айлендерс» в НХЛ
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Шабанова в России, прокомментировал переход форварда в «Нью-Йорк Айлендерс».

— Действительно ли в списке кандидатов на игрока была «Филадельфия» и другие команды?
— Список из команд действительно был внушительный, в итоге Максим сделал выбор в пользу «Айлендерс». Кроме того, рассматривались варианты с «Рейнджерс», «Ютой», «Филадельфией», «Бостоном», «Вегасом». Но то, что он уже якобы договорился с «Филадельфией» и чуть ли не поставил подпись, как писали в российской прессе, — это неправда.

— Важно, что у «островитян» много российских игроков в составе?
— Это определённый плюс, вишенка на торте. Но выбор пал на «Айлендерс» не только из-за этого. Максим подходил к вопросу выбора нового клуба глобально, делая акцент на всех компонентах, в том числе на своей роли в команде, — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 67 (23+44) очков. В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков. «Трактор» дошёл в турнире до финала, где проиграл ярославскому «Локомотиву» 1-4. Шабанов вошёл в символическую сборную сезона по версии КХЛ.

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