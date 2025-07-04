Winners: московское «Динамо» подпишет просмотровый контракт с Александром Кисаковым

Хоккейное агентство Winners опубликовало информацию о скором подписании просмотрового контракта нападающего клуба АХЛ «Рочестер Американс» Александра Кисакова с московским «Динамо».

«Хоккейное агентство Winners уточняет: Александр Кисаков в ближайшее время подпишет просмотровый контракт с хоккейным клубом «Динамо» Москва, которому принадлежат спортивные права на игрока в КХЛ», — написано в сообщении агентства.

Кисаков в 2021 году был выбран «Баффало Сэйбрз» во втором раунде драфта под общим 53-м номером. В прошедшем сезоне 22-летний форвард провёл 13 матчей за «Рочестер» (фарм-клуб «Баффало»), в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.