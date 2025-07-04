Агент Максима Цыплакова заявил, что игрок продолжит выступать в НХЛ

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Цыплакова в России, высказался о вариантах продолжения карьеры форварда. С 1 июля у Цыплакова закончился срок действия контракта с «Нью-Йорк Айлендерс». В КХЛ права на Цыплакова принадлежат «Спартаку».

— Как обстоят дела с Максимом Цыплаковым, он остаётся в НХЛ? Нового контракта с «Айлендерс» пока нет.

— Я сейчас как раз лечу в Канаду на встречу с нашими североамериканскими партнёрами из агентства Quartexx. Всё подробно обсудим и будем знать точнее. Можно сказать, что Цыплаков остаётся в НХЛ. Разговор о новом контракте Максима идёт, сейчас обсуждаются детали соглашения, — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Минувший сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в НХЛ. На его счету 35 (10+25) очков за 77 матчей в регулярном чемпионате при показателе полезности «+4».