Агент Дениса Зернова отреагировал на обмен игрока из «Металлурга» в ЦСКА

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего ЦСКА Дениса Зернова, прокомментировал переход форварда в армейский клуб из магнитогорского «Металлург» в обмен на Руслана Исхакова.

— Как прокомментируете обмен Дениса Зернова в ЦСКА?

— С одной стороны, всё получилось спонтанно, но обе стороны в итоге оказались довольны сделкой, а это самое главное.

— Контракт Дениса с армейцами будет переподписан на новых условиях?

— Да, двухлетний контракт Дениса с ЦСКА будет переподписан на новых условиях, — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

29-летний Денис Зернов выступал за «Металлург» с 2021 года. В прошедшем сезоне нападающий провёл 55 матчей с учётом плей-офф и набрал в общей сложности 24 очка — забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.