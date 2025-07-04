Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Дениса Зернова отреагировал на обмен игрока из «Металлурга» в ЦСКА

Агент Дениса Зернова отреагировал на обмен игрока из «Металлурга» в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего ЦСКА Дениса Зернова, прокомментировал переход форварда в армейский клуб из магнитогорского «Металлург» в обмен на Руслана Исхакова.

— Как прокомментируете обмен Дениса Зернова в ЦСКА?
— С одной стороны, всё получилось спонтанно, но обе стороны в итоге оказались довольны сделкой, а это самое главное.

— Контракт Дениса с армейцами будет переподписан на новых условиях?
— Да, двухлетний контракт Дениса с ЦСКА будет переподписан на новых условиях, — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

29-летний Денис Зернов выступал за «Металлург» с 2021 года. В прошедшем сезоне нападающий провёл 55 матчей с учётом плей-офф и набрал в общей сложности 24 очка — забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.

Материалы по теме
Официально
ЦСКА объявил об обмене нападающими с «Металлургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android