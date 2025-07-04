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Стали известны детали контракта Дмитрия Орлова с «Сан-Хосе»

Стали известны детали контракта Дмитрия Орлова с «Сан-Хосе»
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По данным портала PuckPedia, Дмитрий Орлов имеет полный запрет на обмен в первом сезоне по контракту с «Сан-Хосе Шаркс». Напомним, российский защитник подписал двухлетний контракт с «акулами» на сумму $ 13 млн.

В обоих сезонах часть денег игрок получит в виде подписных бонусов (авансов): $ 2 млн в первом сезоне и $ 1,5 млн — во втором. В первом сезоне будет действовать полный запрет на обмен без согласия игрока (NTC). Во втором сезоне – ограничение на обмен, хоккеист предоставит список из 15 команд, куда согласен перейти.

Напомним, контракт 33‑летнего Орлова с «Каролиной Харрикейнз» истёк 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/2025, в котором «ураганы» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, на счету Дмитрия 76 матчей в регулярном чемпионате (28 очков, 6+22) и 15 матчей в плей-офф (4 очка, 0+4).

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