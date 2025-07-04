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Дмитрий Симашев забил эффектный гол в тренировочном матче лагеря «Юты»

Дмитрий Симашев забил эффектный гол в тренировочном матче лагеря «Юты»
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Российский защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев отметился красивой заброшенной шайбой во время тренировочного матча в лагере «Юты Мамонт».

Симашев совершил проход по левому флангу и, подъехав к воротам, эффектно переиграл голкипера. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео красивого гола российского защитника.

Симашев был признан самым ценным игроком тренировочного матча.

20-летний форвард выступал в системе «Локомотива» с 2020 года. В прошедшем сезоне вместе с ярославским клубом стал обладателем Кубка Гагарина. Он сыграл 77 матчей с учётом плей-офф, забил один гол и сделал шесть результативных передач. По окончании сезона Симашев подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Юта Мамонт».

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