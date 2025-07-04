«Я бы не гнался за НХЛ». Сергачёв призвал не сравнивать КХЛ и североамериканскую лигу

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв заявил, что сравнивать НХЛ и КХЛ необъективно.

«НХЛ — лига, которой больше 100 лет. Она совсем в другой стране работает. Я бы вообще не сравнивал эти лиги. И даже больше скажу — я бы даже не гнался за НХЛ», — приводит слова Сергачёва Odds.

НХЛ была образована в 1917 году, первый сезон КХЛ прошёл в 2008 году.

Сергачёву 27 лет. Он выступает за «Юту» с июня 2024 года. Ранее защитник играл в «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (в составе «молний» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В прошедшем сезоне хоккеист принял участие в 77 матчах за «Юту», в которых отметился 15 голами и 38 результативными передачами.