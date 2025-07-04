Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я бы не гнался за НХЛ». Сергачёв призвал не сравнивать КХЛ и североамериканскую лигу

«Я бы не гнался за НХЛ». Сергачёв призвал не сравнивать КХЛ и североамериканскую лигу
Комментарии

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв заявил, что сравнивать НХЛ и КХЛ необъективно.

«НХЛ — лига, которой больше 100 лет. Она совсем в другой стране работает. Я бы вообще не сравнивал эти лиги. И даже больше скажу — я бы даже не гнался за НХЛ», — приводит слова Сергачёва Odds.

НХЛ была образована в 1917 году, первый сезон КХЛ прошёл в 2008 году.

Сергачёву 27 лет. Он выступает за «Юту» с июня 2024 года. Ранее защитник играл в «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (в составе «молний» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В прошедшем сезоне хоккеист принял участие в 77 матчах за «Юту», в которых отметился 15 голами и 38 результативными передачами.

Материалы по теме
Защитник «Юты» Сергачёв: мне до возвращения в КХЛ ещё далеко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android